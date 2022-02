Greifswald

Bei einem Verkehrsunfall in der Koitenhäger Landstraße in Greifswald ist am Montagmittag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Anklam mitteilte, befuhr der 80-jährige Greifswalder ersten Erkenntnissen zufolge den Radweg in Richtung Wolgaster Straße. Eine 38-Jährige, die aus der Tolstoistraße nach links in die Koitenhäger Landstraße einbiegen wollte, bremste zunächst vor dem querenden Radweg ab. Als sie wieder anfuhr, übersah sie den 80-Jährigen auf dem E-Bike und stieß mit ihm zusammen. Der Mann stürzte und erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Knie; er kam mit einem Rettungswagen in das Universitätsklinikum.

Am Pkw und Fahrrad entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 300 Euro.

Von OZ