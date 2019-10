Heringsdorf

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 58 Jahre alte Heringsdorfer mit seinem BMW X5 die Kulmstraße in Richtung Am Kulm. Dort kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen parkenden Audi A3 sowie zwei Verkehrsschilder.

Zeugen berichteten, dass sich der Fahrer anschließend vom Tatort entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zivile Beamte der Polizei trafen den Mann allerdings wenig später in einer Bank in Bansin an. Ein Alkoholtest ergab 1,57 Promille.

Der Mann musste für eine Blutabnahme mit auf die Wache. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Danach durfte er die Wache wieder verlassen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 15.200 Euro. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Weitere Nachrichten aus Usedom und Umgebung lesen Sie hier.

Von RND/axl