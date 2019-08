Jarmen

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag auf der A20 von der Polizei gestoppt worden. Er fuhr mit seinem Auto auf der Gegenfahrbahn und rammte bereits die Mittelleitplanke.

Wie die Polizei mitteilte, wurde sie gegen 22.35 Uhr über einen Geisterfahrer auf der Autobahn 20 informiert. Das Auto wendete auf der Autobahn auf Höhe der Baustelle Trebeltalbrücke und fuhr dann auf der falschen Fahrbahn in Richtung Stettin.

Schon in der Nacht zuvor erwischt

Die Polizei hat vorsorglich den Verkehr von der Autobahn abgeleitet. Gegen 23.10 Uhr haben Beamte den Falschfahrer an der Anschlussstelle Jarmen gestoppt. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 59-jährigen Rostocker. In der Nacht zuvor wurde er bereits in Rostock bei einer Fahrt unter Alkoholeinfluss erwischt.

Gegen den Mann wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehrs und des Verdachts einer Unfallflucht ermittelt. Er ist nach eigenen Angaben auf seiner Fahrt kurz eingenickt und in die Mittelleitplanke gefahren. Sein Auto wurde dabei erheblich beschädigt.

RND/sal