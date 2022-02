Wolgast

Bislang unbekannte Täter sind in eine Lagerhalle in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) eingebrochen und haben Veranstaltungstechnik im Gesamtwert von etwa 25 000 Euro entwendet. Der Einbruch wurde am Montag bei der Polizeiinspektion Anklam gemeldet. Die Tat hat sich den Angaben zufolge zwischen dem 17. Februar (etwa 18 Uhr) und dem 21. Februar (etwa 13 Uhr) ereignet.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Lager für Veranstaltungstechnik in der Karriner Straße und durchsuchten es. Anschließend entwendeten sie elektronische Geräte wie Laptops, Beamer und Mischpulte.

Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz, die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolgast unter der Telefonnummer 0 38 36 / 2520, der Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von OZ