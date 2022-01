Einbruch in Ahlbecker Kindergarten – 1600 Euro Schaden

Ahlbeck

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in der Siedlung Ostend in Ahlbeck auf Usedom in einen Kindergarten eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sie sich über einen Seiteneingang unberechtigt Zutritt zum Gebäude, teilte die Polizeiinspektion Anklam. In den Personalräumen und einem Büro wurden Schränke durchwühlt. Es wurde Bargeld in Höhe von etwa 300 Euro. Ob weitere Dinge gestohlen wurden, ist bislang unklar.

Durch das gewaltsame Eindringen in die Kita und die genannten Räumlichkeiten verursachten die Täter einen Sachschaden von rund 1300 Euro. Der Kriminaldauerdienst hatte die Spurensuche und -sicherung vor Ort übernommen, jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Die Polizei bittet Zeugen, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 03 83 78 / 27 92 24, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von OZ