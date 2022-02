Feuer in Stralsunder Mehrfamilienhaus: 25 000 Euro Schaden

Stralsund

Bei einem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Stralsund ist ein Sachschaden von etwa 25 000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Sonntag weiter mitteilte, war die war die Einsatzleitstelle gegen 5.35 Uhr durch die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über den Brand in einem Mehrfamilienhaus am Platz des Friedens in Stralsund informiert worden. Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund stellten im Flur der Hausnummer 5 eine starke Rauchentwicklung fest. Kameraden der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr Stralsund begannen unverzüglich mit der Brandbekämpfung und holten zudem vier Personen, darunter ein elfjähriges Mädchen, aus dem ersten Obergeschoss. Diese wurden vor Ort vorsorglich medizinisch betreut, erlitten nach ersten Erkenntnissen aber keine Verletzungen. Nach der Brandbekämpfung durften die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.

Aufgrund vorliegender Erkenntnisse ist der Brand im Kellerbereich des Hauses ausgebrochen und wurde offenbar absichtlich gelegt. Die Polizeibeamten konnten vor Ort keine/-n Täter feststellen. Auch eine Absuche im Nahbereich verlief zunächst erfolglos. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Spurensuche vor Ort übernommen, die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Von OZ