Löcknitz

Eine böse Überraschung hat die Fahrerin eines Kleintransporters in Löcknitz ( Vorpommern-Greifswald) am Donnerstag erlebt. Als sie vom Einkaufen zurückkam, war ihr auf leicht abschüssigem Gelände am Burgturm geparkte Transporter plötzlich verschwunden. Die Lösung des Rätsels: Das Fahrzeug aus dem brandenburgischen Kreis Havelland war rückwärts in den Fluss Randow gerollt, der am Burgturm vorbeifließt.

Durch den niedrigen Wasserstand war das Fahrzeug aber nicht ganz versunken und guckte noch oben raus. So konnten Feuerwehrleute und ein Traktorfahrer den Transporter wieder herausziehen. Die Fahrerin habe beteuert, dass sie die Handbremse angezogen und einen Gang eingelegt hatte, sagte ein Sprecher der Polizei. Betriebsstoffe sollen nicht aus dem Wagen ausgetreten sein. Die Schadenshöhe sei noch unklar.

Mehr Nachrichten aus Greifswald und Umgebung finden Sie hier.

Von RND/dpa