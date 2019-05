Greifswald

Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer ist in Greifswald von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Fahrer des Lastwagens habe den 26-Jährigen am Mittwochabend vermutlich übersehen, als er gerade auf eine Tankstelle einbiegen wollte, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und wurde unter dem Lastwagen eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf an seinen schweren Verletzungen starb.

