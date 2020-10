Prohn

Ein Mann hat am späten Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in Prohn Mitarbeiterinnen und Kunden beleidigt. Wie die Polizeiinspektion Stralsund am Freitag berichtete, hatte der 38-Jährige zudem versucht, einem Kunden zweimal mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Die über den Notruf alarmierten Einsatzkräfte stellten fest, dass der Mann aus Stralsund erheblich alkoholisiert war. Eine entsprechende Messung ergab einen Wert von 1,51 Promille.

Die Beamten fanden bei der Durchsuchung des Mannes ein verbotenes Messer und stellten es sicher. Der Stralsunder wurde aus dem Supermarkt verwiesen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung eingeleitet. Zudem erhielt er eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Von OZ