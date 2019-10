Grammendorf

Einen 24-jährigen Mann aus der Gemeinde Grammendorf nahm die Polizei am Mittwochmorgen fest. Gegen den mehrfach polizeibekannten Mann laufen mehrere Strafverfahren. Unter anderem soll er eine 19-Jährige aus Stralsund bedroht und genötigt haben.

Zudem bestand der Verdacht, dass er im Besitz einer scharfen Schusswaffe ist, ohne die dafür erforderliche Berechtigung zu besitzen. Kräfte der Kriminalkommissariat-Außenstelle Grimmen, des Polizeirevieres Grimmen, des SEK (Spezialeinsatzkommando) sowie ein Sprengstoffspürhund aus dem Polizeihauptrevier Stralsund durchsuchten deshalb am Morgen die Wohnung des Mannes. Die vermeintlich scharfe Schusswaffe konnte jedoch nicht aufgefunden werden.

Aufgrund der weiteren Strafverfahren wurde der 24-Jährige am Mittwochvormittag einem Richter des Amtsgerichtes Stralsund vorgeführt und noch am frühen Nachmittag an die Justizvollzugsanstalt Stralsund übergeben.

Von Anja Krüger