Was für ein Pech: Am Sonntagmorgen ist ein Autofahrer bei Trollenhagen in der Nähe von Neubrandenburg gegen einen Findling gefahren und vom Unfallort geflüchtet. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. Die Fahrerflucht konnte von den Beamten des Polizeireviers Friedland bestätigt werden konnte, heißt es aus der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Bei dem Unfall riss sich der Fahrer den Radkasten am Fahrzeug ab.

Die Polizeibeamten führten eine Nahbereichsfahndung nach dem Fahrzeug mit fehlendem Radkasten durch und sind auf einem Grundstück in der Ortschaft Trollenhagen fündig geworden. Beim Gespräch mit dem 66-Jährigen Fahrzeughalter und -Führer fiel auf: Er war betrunken. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3 000 Euro.

