Anklam

Am Nachmittag wurde bei einem Kradunfall ein 80-jähriger Mann verletzt. Wie die Polizei mitteilte fuhr der Senior auf der B 109 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Anklam.

In der Ortschaft Neu Kosenow stieß er aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve gegen eine Bordsteinkante und stürzte. Bei dem Sturtz wurde der 80-Jährige schwer verletzt. Herbeigerufene Notärzte brachten den Mann in die Uniklinik Greifswald, ob der Mann lebensbedrohliche Verletzungen erlitt, ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Von RND/ots/ata