In der Lübecker Straße musste am Freitagabend gegen 21 Uhr die Polizei ausrücken. Anlass war ein Vorfall in einem Supermarkt, bei dem sich ein 36-jähriger Dieb aggressiv verhielt.

Dieb stoppt sich selbst

Nachdem der Mann im Kassenbereich auf ein alkoholisches Getränk in seinem Beutel angesprochen wurde, versuchte dieser fluchtartig den Supermarkt zu verlassen. Dabei lief er jedoch gegen eine elektronische Schiebetür, die sich durch den Aufprall nicht mehr öffnen ließ. Sein kurzer Fluchtversuch war beendet.

Als sich die Situation beruhigte, wurde durch die Polizei eine Alkoholkontrolle (positiv) durchgeführt und ihm die Spirituose entnommen. Es wurde ein Strafanzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen.

