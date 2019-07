Los Angeles

Die Familie Baldwin debattiert öffentlich über ein Bild von Ireland Baldwin. Die 23-jährige Tochter von Kim Basinger und Alec Baldwin zeigte sich jetzt auf Instagram freizügig; nackt, bis auf einen Tanga, einem Handtuch auf dem Kopf und High Heels.

Aufgenommen wurde das Bild auf dem Balkon eines Hotels in New York. Sie danke dem Hotel für den netten Aufenthalt, schrieb sie dazu. „Ich darf wohl nie wieder kommen, aber alles cool.“ Außerdem sei ihr Po nicht so weiß wie auf dem Bild, das liege an der Sonne. „Na gut, er ist wirklich weiß.“

Mehrere Baldwins reagierten auf den Post. Irelands Onkel William Baldwin, genannt Billy, schrieb etwa: „Es fällt Onkel Billy schwer, dieses Bild zu ‚liken’.“ Und auch Vater Alec Baldwin meldete zu Wort, wenngleich etwas verworren. „I’ am sorry. What?“ – schrieb er, also: „Bitte entschuldige. Was?“ Gut möglich, dass ihm einfach nur die Worte fehlten.

Sich halb nackt zu zeigen, ist derweil eine Art Freizeitbeschäftigung seiner Tochter, immer wieder provoziert das Model mit ihren Fotos, wie etwa der Aufnahme vom Pool von Anfang Juni – die Ansicht dabei ähnlich wie das Bild vom Balkon, das Lob ihrer Fans ist der 23-Jährigen dabei gewiss.

Ihre Eltern übrigens ließen sich 2002 scheiden. Was ihre Mutter über ihren Auftritt denkt, ist dabei unbekannt.

Ein Bild aus glücklichen Tagen. Irelands Eltern: Kim Basinger und Alec Baldwin. Quelle: dpa

Von RND/mha