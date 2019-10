Oldenburg

Am 12. Oktober erlag der frühere „DSDS“-Sieger Alphonso Williams (1962–2019, „Thanks for Sending Love“) einem Krebsleiden. Jetzt hat seine Familie Details zu seiner Beerdigung veröffentlicht.

In der Kreuzkirche in Oldenburg werde „Mr. Bling Bling“ am 26. Oktober ab 12 Uhr die letzte Ehre erwiesen. „Die Abschiednahme findet auf Alphonsos Wunsch nach amerikanischem Brauch am offenen Sarg statt“, teilen die Angehörigen auf Instagram mit. Um 14 Uhr folgt eine Trauerandacht.

Spendenaktion für Bestattung

Um die Bestattung bezahlen zu können und Angehörigen aus den USA die Möglichkeit zu bieten, daran teilzunehmen, haben Freunde und Verwandte des Sängers einen Spendenaufruf gestartet. Bislang kamen über 18.100 Euro zusammen.

RND/amr/spot