Zum Sport zu gehen, kostet gelegentlich auch das Model Stefanie Giesinger Überwindung. „Ich wache manchmal auf und denke: Oh Gott, heute nicht“, bekannte die 22-Jährige am Freitag auf der Berliner Modewoche. Sie habe sich aber angewöhnt, nicht darüber nachzudenken, automatisch aufzustehen und ihre Sportsachen anzuziehen. „Es muss Routine werden“, empfahl Giesinger.

Diäten ohne Kohlenhydrate und Fett lehnt sie ab. „Ich halte nichts von Low-Carb und Low-Fat. Man sollte das essen, was einem schmeckt“, empfahl die Gewinnerin von „ Germany’s Next Topmodel“ des Jahres 2014. Auch ein Dessert am Tag sei in Ordnung.

Laufen ist für Stefanie Giesinger wie Meditation

Der Job als Model sei ziemlich oberflächlich und hart, erzählte Giesinger bei einer Veranstaltung des Magazins „ InStyle“. „Ich brauche Sport, um eine innere Balance zu erlangen.“ Laufen sei wie Meditation. Im Fitnessstudio zählt die „Standwaage“ zu Giesingers Lieblingsübungen, wie ihr Trainer Erik Jäger sagte. Dabei steht man auf einem Bein und bringt den Rest des Körpers in die Waagerechte - Effekt: „Der Po wird ein bisschen pfirsichförmiger.“

Von RND/dpa