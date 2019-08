Palma de Mallorca

Tanzen unter der Sonne Mallorcas mit dem Blick auf das Meer vor Palma: 450 Gäste feierten am Donnerstagabend wieder bei der „ Marcel Remus Lifestyle Night“ auf der Lieblingsinsel der Deutschen. TV-Makler Marcel Remus lud erneut Prominente, Geschäftspartner und Freunde zu seiner Party auf die Dachterrasse eines 5-Sterne-Hotels in Palma ein.

Unter den Gästen waren auch Sängerin Sarah Lombardi, Moderatorin Vera Int-Veen, Model Jana Ina Zarrella und Schauspieler Jörn Schlönvoigt. Der GZSZ-Schauspieler feierte zufällig an dem Tag seinen 33. Geburtstag. Er sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Ich habe Marcel extra gesagt, dass er die Party auf meinen Geburtstag legen soll.“ Er erzählte auch, wie er den Tag vorher verbracht hat: „Ganz ruhig am Pool mit meiner Frau und meiner Tochter. Meine Frau hat mich morgens mit einem Frühstück überrascht.“

Remus Lifestyle Night 2019. Quelle: Lena Obschinsky

Model Jana Ina Zarrella machte für die Party kurz Pause vom Urlaub: „Ich bin schon einige Wochen hier, mein Mann ist jetzt auch endlich dazu gekommen, muss aber leider auf der Insel arbeiten.“

Internationale Stars kommen jedes Jahr zur Party von TV-Makler Remus

Doch auch internationale Stars kommen jedes Jahr zu Remus‘ Party nach Mallorca: In diesem Jahr wurde Topmodel Eva Herzigova extra per Privatjet auf die Insel geflogen. Die 46-Jährige zum RND: „Ich habe Mallorca vor zwei Jahren für mich entdeckt. Da war ich mit meinem Mann zum Segeln hier und habe mich sofort in die Insel verliebt. Mallorca hat Kultur, eine Kathedrale, es gibt Berge und wir haben Freunde hier. Heute morgen war ich noch mit meinen Kids im Aquarium, das fanden die super.“

Schauspielerin Christine Neubauer stellte bei der Party zwanzig selbst gemalte Bilder aus: „ Marcel hatte sich das gewünscht. Ich habe drei Tage durchgemalt. Nun bin ich erschöpft , aber glücklich.“

Natascha Ochsenknecht hat die Party mit einem Mädelsurlaub verbunden: „Ich bin mit einer Freundin hier, bleibe bis zum 10. August. Wir genießen unser Singleleben und lassen es uns gut gehen.“

Von RND/Lena Obschinsky