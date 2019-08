Köln

Ups, das war so ganz und gar nicht geplant: Nach seinem Konzert in Köln gab der Sänger Oli P. (41) eine Autogrammstunde - oder besser gesagt Autogrammstunden - und stellte völlig unbeabsichtigt einen Weltrekord auf. Nach der Vorstellung seines neuen Albums "Alles Gute" im Carlswerk Victoria in Köln zeigte er Ausdauer und schrieb ganze sechs Stunden Autogramme für mehr als 1000 Fans.

Schon vor dem Konzert wusste er, dass er so lange vor Ort bleiben würde, bis jeder Fan ein Autogramm bekommen habe, wie er gegenüber "schlager.de" sagte. Dass er damit einen Weltrekord für die "längste Autogrammstunde eines Künstlers nach seiner Show" aufstellen würde, war ihm nicht bewusst. Gegenüber dem Medium sagte er: "Ich bin total überrascht, dass das ein Weltrekord war. Ich habe erst nach der Autogrammstunde davon erfahren und bin jetzt im Nachhinein überglücklich und wahnsinnig stolz, diesen Rekord aufgestellt zu haben."

Oli P. freut sich über seine Auszeichnung

Auf Instagram präsentierte der Sänger nun seinen 31.000 Abonnenten die Urkunde und schrieb: "Wahnsinn. Unfassbar. Krass. Aus Versehen einen Weltrekord aufgestellt!" Ein Dankeschön sendet er unter anderem an seine Fans, "die so lange ausgehalten haben." Dass sich der neue Weltrekordhalter freut, ist ihm sichtlich ins Gesicht geschrieben - glauben kann er es noch immer nicht. Der neue Weltrekord, bestätigt vom Rekord-Institut für Deutschland, wird nun offiziell in das Rekordarchiv eingetragen.

Ausgerichtet wurde dieses Event vom Sohn des Moderators, Sängers und Schauspielers: "Mein Dank gilt natürlich allen, die auch so lange ausgeharrt haben. An das Helferteam, meine Familie und ganz speziell an meinen Sohn Ilias, der nämlich als Veranstaltungskaufmann dieses Event ausgerichtet hat", sagte Oli P. gegenüber "schlager.de".

