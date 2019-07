Hamburg

Normalerweise bekommen Popstars Kuscheltiere oder Unterwäsche auf die Bühne geworfen. Pink bekam bei ihrem Auftritt in Hamburg hingegen etwas zu essen geschenkt: einen Laib Gouda.

Vor 43 000 Fans war die Sängerin am Montagabend im Volksparkstadion aufgetreten, als sie in der ersten Reihe einen Fan mit einem riesigen Laib Käse entdeckte. Pink („Let’s get the Party started“) kletterte von der Bühne und holte sich das ungewöhnliche Geschenk persönlich ab. Doch die eigentliche Überraschung der Aktion war, wer diese Idee hatte: Der Fan in der ersten Reihe war Moderator Elton („1,2 oder 3“).

Auf seiner Instagramseite postete der Hamburger Fotos der Aktion, schrieb dazu: „Was für ein cooles und gleichzeitig heißes Konzert. Hatte etwas Schiss, den Käse reinzuschmuggeln und hoffe, dass ich jetzt kein Stadionverbot bekomme. Obwohl... ist ja nur das Volksparkstadion.“ Von der Sängerin gab es für den Käse nicht nur ein gemeinsames Selfie – sondern auch einen dicken Schmatzer für den Moderator.

Es war übrigens nicht das erste Käse-Geschenk des Hamburgers an Pink. Schon 2013 sorgte er mit einer ähnlichen Situation für Aufsehen. Damals schenkte er der Sängerin bereits Käse – und forderte danach seine Fans auf, bei den weiteren Konzerten ebenfalls Käse mitzubringen.

Von RND/lob