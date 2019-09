Brüssel

Prinz Amedeo, ein Neffe des belgischen Königs Philippe, ist zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau Elisabetta brachte am Freitagabend einen Sohn zur Welt, wie der Königspalast am Samstag auf Twitter mitteilte. Das Paar hat bereits eine dreijährige Tochter. Amedeo und die aus einer Adelsfamilie stammende Elisabetta hatten 2014 in Rom geheiratet. Amedeo ist das älteste Kind von Prinzessin Astrid, der Schwester des Königs.

Le Prince Amedeo et la Princesse Elisabetta ont la grande joie d’annoncer la naissance d’un fils, né le 6 septembre 2019 à 21h05, à l’hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. L’ enfant pèse 3.3 kilos et mesure 50 cm. La mère et l’enfant se portent bien. — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) September 7, 2019

