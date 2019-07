Aachen

Ex-Tennisprofi Boris Becker kann sich nach eigener Darstellung nicht mehr vorstellen, für ein Freundschaftsspiel auf den Tennisplatz zurückzukehren. „Ich bin nicht mehr ganz so fit. Ich rede lieber darüber“, sagte Becker am Dienstag beim jährlichen internationalen Reitturnier CHIO in Aachen. Gastgeber Hermann Bühlbecker, Inhaber des Keksherstellers Lambertz, zeigte sich weniger abgeneigt gegenüber einer Partie.

Becker gab sich dafür als Pferde-Fan zu erkennen, der sich hin und wieder auch gern selbst in den Sattel schwinge. „Als Reiten würde ich das aber nicht bezeichnen, was ich da tue“, sagte der 51-Jährige. „Ich weiß ganz genau, dass das Pferd weiß, dass ich Schiss davor habe.“

Von RND/dpa