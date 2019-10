Ob Laufsteg, Magazincover oder Werbekampagnen: Bella Hadid (23) ist ein weltweit gefragtes Model. Eine Computersoftware hat nun errechnet, dass Hadid sogar die schönste Frau der Welt ist. Das berichtet unter anderem die britische „Daily Mail“. Das Gesicht des Models kommt laut der Analyse dem Goldenen Schnitt, einem Prinzip der ästhetischen Proportionen, besonders nahe.

Julian De Silva, Leiter einer Fachklinik für plastische Chirurgie namens Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery in London, hat mit seiner neu eingeführten Computersoftware „Golden Ratio of Beauty Phi“ zahlreiche Stargesichter genauer unter die Lupe genommen und Abstände zwischen Augen, Augenbrauen, Nase, Lippen und Kinn auf Symmetrie gemessen. Bella Hadid landete mit 94,35 Prozent Übereinstimmung auf dem ersten Platz und kommt demnach dem ästhetischen Ideal, das bereits in der griechischen Antike zum Tragen kam, besonders nahe.

Beyoncé auf Platz zwei vor Amber Heard

Bei der Berechnung des Goldenen Schnitts teilt man eine Strecke in zwei Teile, wobei sich der kleinere Teil zum Größeren so verhalten muss wie der große Teil zur gesamten Länge der Strecke. Auf Platz zwei der schönsten Frauen steht Sängerin Beyoncé (92,44), gefolgt von „Aquaman“-Schauspielerin Amber Heard (91,85) sowie den Popstars Ariana Grande (91,81) und Taylor Swift (91,64) und Model Kate Moss (91,05).

RND/jom/spot