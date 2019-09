Star-DJ Tiësto (50) hat seine Freundin Annika Backes (23) geheiratet – und das mitten in der Wüste. Alleine gaben sich die beiden allerdings nicht das Jawort: Wie die „Vogue“ berichtet, heirateten der DJ und das Model vor 80 geladenen Gästen im futuristischen Resort Amangiri im US-Staat Utah.

DJ Tiësto, mit bürgerlichem Namen Tijs Michiel Verwest, postete mehrer Fotos des Brautpaares bei Instagram, darin stehen beide unter anderem küssend vor einem mit Blumen geschmückten Altar, der in der Wüste aufgebaut ist. Dazu schrieb Tiësto „Love of my life“ (Liebe meines Lebens) und das Datum, der 21. September 2019. Auch Annika Backes veröffentlichte Hochzeitsfotos bei Instagram und kommentierte die mit den Worten: „Das ist mein Ehemann.“

DJ Tiësto: Er produzierte einen Song für seine Annika

Wie die „Vogue“ schreibt, trug die Braut an ihrem großen Tag zwei Hochzeitskleider, der Bräutigam einen maßgeschneiderten Anzug von Tom Ford. Besonders romantisch: Für die anschließende Party hatte DJ Tiësto zu Ehren seiner Frau einen neuen Song komponiert: „A Million Years“ (eine Million Jahre). „Es war schöner und besser, als ich mir je hätte vorstellen können“, sagte DJ Tiësto der „Vogue“ über die Hochzeit.

DJ Tiësto hatte 2018 auf den Malediven um die Hand seiner Annika angehalten – jetzt wollen beide den Rest ihres Lebens zusammen verbringen.

