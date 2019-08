View this post on Instagram

[Anzeige wegen Markierung] Ein tolles Wochenende in Hamburg geht zu Ende! Ich war zu Gast beim VTG Supercup der deutschen BasketballNationalmannschaft! Neben einem tollen Turnier hatte ich einen coolen Workshop mit einigen Kids, bei dem wir sie über gesunde Ernährung aufgeklärt und natürlich auch eine Runde Basketball gespielt haben! Unser Team hat das Vorbereitungsturnier gewonnen und startet jetzt in die letzte Phase vor der Basketball WM in China, die ab 31.8.19 losgeht. Es wird Zeit, dass wir in WM Stimmung kommen, denn so ein starkes Team hatten wir schon lange nicht mehr! Seid ihr bereit für die WM? Ich bin es! Auf gehts Männer, auf gehts Deutschland