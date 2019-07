Hannover

„Hallo liebe Welt, da bin ich“ – mit diesen Worten beginnt der Instagram-Post, mit dem Schauspielerin Isabell Horn ihre Follower über die Geburt ihres zweiten Kindes informiert.

Knapp zwei Jahre, nachdem ihre Tochter Ella geboren wurde, sind die 35-jährige Schauspielerin und ihr Freund Jens Ackermann (34) erneut Eltern geworden. Die beiden zeigen sich auf dem intimen Foto aus dem Krankenhaus überglücklich über ihr zweites Baby – einen Jungen.

Der kleine Mann, dessen Name in dem Post noch nicht verraten wurde, kam bereits am 18. Juli auf die Welt. Somit hat die frisch gebackene vierköpfige Familie bereits einige Tage zum Kennenlernen verbringen dürfen.

Von RND/liz