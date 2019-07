London

Während der Rede von Boris Johnson in der Downing Street 10 konzentrierten sich die meisten Zuschauer auf die Worte des neuen Premierministers. Allerdings nicht alle: den Modeinteressierten stach vor allem das rote Blumenkleid von Johnsons Freundin Carrie Symonds (31) in die Augen.

Es scheint daraufhin einen regelrechten Hype um das Kleid gegeben zu haben. Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, war das Kleid in den Kaufhäusern John Lewis und Selfridges noch am gleichen Tag ausverkauft. Dabei ist es nicht gerade ein Schnäppchen: Das Outfit des Modelabels Ghot Luella kostet 120 Pfund – umgerechnet 135 Euro. So eine Begeisterung für die Outfits einer britischen Person des öffentlichen Lebens gibt es normalerweise nur bei den Herzoginnen Kate und Meghan. Scheint fast so, als hätte Großbritannien eine neue Modeikone...

Von rnd/lob