Hollywoodschauspieler Arnold Schwarzenegger unterstützt Klimaaktivistin Greta Thunberg beim Vorantreiben des Umweltschutzes: Der Politiker hat Thunberg ein Auto für ihre Zeit in Nordamerika zur Verfügung gestellt. Das berichtet das Magazin „Car and Driver“. Es handelt sich dabei um ein E-Auto, genauer gesagt um einen Tesla Model 3.

Schwarzenegger habe der jungen Aktivistin bei einem Treffen in Wien mitgeteilt, dass sie sich melden solle, wenn sie während der Reise etwas brauche. Es kam jedoch anders: Als sie nun in den USA war, meldete sich der Schauspieler selbst und bot ihr das klimafreundliche Auto an. „Dank Schwarzeneggers Hilfe könne sie nun voll elektrisch durch die Vereinigten Staaten und Kanada reisen“, so ein Sprecher.

Schwarzenegger selber hat einen Hummer. Es handelt sich dabei um einen Kreisel Electric, einen modifizierten H1. Nach Informationen des Magazins ist es die weltweit erste elektrische Version des massiven SUV.

Lesen Sie auch: Greta Thunberg: Von Death Metal bis Fatboy Slim

RND/ce