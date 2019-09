Prag

Schlagerstar Karel Gott ist an akuter Leukämie erkrankt. Das sagte der Sänger, der im Juli 80 Jahre alt geworden ist, am Donnerstag der Zeitung „Blesk“. Er werde von einem Spitzenteam der Prager Universitätsklinik betreut und ambulant behandelt.

„Ich wollte euch nicht mit meinen Problemen belästigen“, schrieb der Tscheche an seine Fans bei Facebook. Er sei niemand, der sich bemitleiden lassen wolle. Erst vor drei Jahren hatte der Sänger von Hits wie „ Biene Maja“ und „Lady Carneval“ eine andere schwere Krebserkrankung überstanden, die das Lymphsystem betraf.

Vor rund anderthalb Jahren sei bei ihm ein Myelodysplastisches Syndrom entdeckt worden, legte der Sänger nun offen. Das ist eine Erkrankung des Knochenmarks, welche die Blutbildung beeinträchtigt. Diese Störung habe nun zur Leukämie geführt. Er fahre regelmäßig zu Untersuchungen ins Krankenhaus. Im Rahmen der Kontrollen werde sein gesamter Gesundheitszustand überwacht.

Vážení příznivci, deník Blesk mi položil konkrétní dotaz, který se týká mého zdravotního stavu. Ptali se na to, jestli... Gepostet von Karel Gott am Mittwoch, 11. September 2019

Fans wünschen schnelle Genesung

Um Spekulationen zu vermeiden, habe er sich entschlossen, die Erkrankung offenzulegen. Karel Gott appellierte an Boulevardmedien, die Privatsphäre seiner Familie zu achten. „Ich bin froh, dass ich zu Hause im Kreise meiner Familie sein kann“, betonte der Sänger, der mit Liedern wie „Einmal um die ganze Welt“ und „Schicksalsmelodie“ Erfolge feierte.

Zu seinem Post stellte Karel Gott ein Bild, das ihn ruhig unter einem Baum sitzend zeigt, begleitet von seinem Golden Retriever Stella. Viele Fans wünschten der „Goldenen Stimme aus Prag“ in den sozialen Netzwerken schnelle Genesung. „Ich drücke die Daumen und bin sicher, dass Sie den Krebs erneut besiegen“, schrieb einer von ihnen. „Sie sind ein Kämpfer“, schrieb ein anderer.

Karel Gott hat mit seiner Frau Ivana die beiden jungen Töchter Charlotte Ella und Nelly Sofie. Derzeit arbeitet der klassisch ausgebildete Tenor nach eigenen Angaben an einer Autobiografie, die im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen soll. Erst am 14. Juli hatte er mit seiner Familie, Freunden und Prominenten wie Eishockeystar Jaromir Jagr in einem Prager Theater, abgeschirmt von der Öffentlichkeit, seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Karel Gott steht seit mehr als 60 Jahren auf der Bühne

Karel Gott steht seit mehr als 60 Jahren auf der Bühne und hat Schätzungen zufolge mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft. Insgesamt 42 Mal gewann er in seinem Heimatland den Publikumspreis „Goldene Nachtigall“.

Dass er mit der Zeit geht, bewies Karel Gott im Mai, als er erstmals ein neues Lied zuerst im Internet bei Youtube veröffentlichte. Das Duett mit seiner Tochter Charlotte Ella trägt den übersetzten Titel „Herzen erlöschen nicht“ und hat bis heute mehr als 13 Millionen Klicks erzielt.

Lesen Sie auch: Herzzerreißende Bilder: Mädchen (5) pflegt krebskranken Bruder (4)

RND/dpa/msc