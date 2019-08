Was schenkt man einer Frau zur Hochzeit, die sich jeden Wunsch selbst erfüllen kann und der es am nötigen Kleingeld wahrlich nicht mangelt? Ganz klar: etwas, das von Herzen kommt. Das wussten wohl auch Heidi Klums Kinder, die ihrer Mama und dem neuen Mann in ihrem Leben, Tom Kaulitz, zur Trauung ein selbstgemaltes Bild schenkten.

Leni (15), Henry (14), Johan (12) und Lou (9) haben die Hochzeitsfeier vergangenen Samstag auf der Yacht „Christina O“ gut eingefangen. An Bord stehen Mama Klum im weißen Brautkleid, Rocker Tom mit wallendem Haar und natürlich auch die Kids in festlicher Kleidung.

Selbst die abertausend Blüten, die die Hochzeitslocation schmückten, findet in dem Kunstwerk Beachtung. Heidis Fans sind entzückt von dem Bild. Nachdem das Modell es am Freitagmorgen auf ihrem Instagram-Kanal gepostet hat, erhielt der Eintrag bis zum Mittag mehr als 70.000 Likes.

Auch prominente Fans haben die Nachwuchskünstler. „Meisterstück!“, kommentierte Ex-GNTM-Juror Thomas Hayo und versah seinen Post mit einem Herzchen. Sat-1-Moderatorin Annett Möller ist sich sicher: „Sehr süß! Und in ein paar Jahren Millionen wert!“ Topmodel-Gewinnerin Barbara Meier hinterließ fünf Smilies mit Herzchen-Augen.

