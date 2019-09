München

Mitte September hatte sie die Trennung von ihrem langjährigen Partner, Schlagerstar Andreas Gabalier (34, „Hulapalu“), mit einem rührenden Facebook-Post bekannt gegeben. Nun zeigte sich die österreichische Moderatorin Silvia Schneider (37) wieder in der Öffentlichkeit. Von Trübsal war ihr äußerlich allerdings nichts anzumerken. Im Gegenteil: In ihrem rosa Dirndlkleid machte die Blondine in der Käfer-Wiesn-Schänke auf dem Oktoberfest eine bezaubernde Figur.

„Keine Liebe war es nicht.“( Ulrike von Levetzow)Für manche sind´s die unterschiedlichen Socken...zusammengeknüllt und... Gepostet von Silvia Schneider am Sonntag, 15. September 2019

Silvia Schneider im Wiesn-Fieber

Und es war nicht der einzige Wiesn-Termin. Auch bei Regine Sixts (69) traditioneller Damen-Wiesn im Schützen-Festzelt ließ sie sich blicken – ebenfalls in einem rosa Traumdirndl. Besondere Highlights in beiden Outfits waren die kunstvollen Fascinator-Kreationen, die ihr Haupt schmückten.

Lesen Sie auch: Zu wenig Zeit: Andreas Gabalier gibt nach Trennung Fehler zu

RND/ili/spot