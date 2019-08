Capri

Nun soll es also endlich so weit gewesen sein: Heidi Klum und Tom Kaulitz sollen sich auf der Yacht „ChristinaO“ vor Capri das Ja-Wort gegeben haben. Das berichten „gala.de“ und „Bild.de“. Fotos zeigen Heidi in einem langen, weißen Kleid mit Schleier und Tom in einem weißen Anzug. Die Jacht ist mit weißen und rosa Rosen geschmückt worden.

Heißt Heidi Klum künftig etwa Heidi Kaulitz?

Begonnen habe die Zeremonie demnach um 19.30 Uhr, Toms Zwillingsbruder Bill soll das Paar getraut haben. Fotos zeigen den Sänger in einem Priesterähnlichen Gewand. Nach 25 Minuten sollen folgende Worte über ein Mikro gesagt worden sein: „Ihr könnt euch jetzt küssen, Tom und Heidi Kaulitz.“ Nur ein Versprecher oder hat sich Heidi wirklich – wie bei ihrem vorherigen Mann Seal - von ihrem Namen Klum verabschiedet? Eine offizielle Bestätigung gibt es dazu bislang noch nicht.

Hochzeit von Heidi und Tom : Diese Promis waren bei der Trauung zu Gast

Mit knapp 100 Gästen soll das Paar auf der Jacht gefeiert haben, darunter waren natürlich auch Heidis Kinder Leni (15), Henry (14), Johan (12) und Lou (9), sowie Toms Bruder Bill Kaulitz und die „ Tokio Hotel“-Bandkollegen Gustav und Georg. Doch auch deutsche Promis waren bei der Trauung mit dabei: So zeigen Fotos den Designer Wolfgang Joop, Heidis Ex-Jurykollegen Thomas Hayo und den Sänger Sasha mit seiner Frau Julia.

Das Paar hatte sich vor 17 Monaten über den gemeinsamen Freund und Designer Michael Michalsky kennengelernt, war dann bei den Filmfestspielen in Cannes zum ersten Mal gesichtet worden. An Weihnachten 2018 soll der 29-jährige Tom dann mit Hilfe von Heidis Kindern um die Hand des Topmodels angehalten haben.

Von rnd/lob