Ingo Kantorek: Erste Details zur Beisetzung des TV-Stars und seiner Frau

Vor einer Woche starben " Köln 50667"-Liebling Ingo Kantorek (48) und seine Frau Suzana (44) bei einem tragischen Autounfall in der Nähe von Stuttgart. Die Unfallursache ist nach wie vor unbekannt. doch nun gibt es erste Details zur geplanten Beisetzung der beiden.

"Nach Rücksprache und im Namen der Familie Kantorek und Angehörigen möchten wir mitteilen, dass die Beisetzung von Ingo und Suzana im engsten Familienkreis stattfinden wird", sagte "Filmpool"-Sprecher Felix Wesseler zu rtl.de. "Presse, Freunde und Fans werden gebeten, dies zu respektieren und bitte nicht zu versuchen, Ort und Zeit herauszufinden oder gar zur Beerdigung vorzudringen."

Nächste Woche gibt es eine kleine Trauerfeier in der Nähe von Hannover

Nach dem schrecklichen Verlust von Ingo und Suzana haben sich die Angehörigen der beiden zurückgezogen. Wesseler dazu: "Wir bitten höflich, die Familie in diesen schweren Stunden weiter in Ruhe trauern zu lassen." Demnach wird es in der nächsten Woche eine kleine Trauerfeier in der Nähe von Hannover geben, zu der nur Familie und enge Wegbegleiter eingeladen sind.

"Die Familie bittet hiermit die vielen Freunde von Ingo, die schon allein aufgrund des sehr begrenzten Platzes in der Kapelle leider bei Weitem nicht alle teilnehmen können werden, um Verständnis. Auch vom " Köln 50667"-Team werden lediglich ein paar enge Kollegen stellvertretend für das gesamte Team teilnehmen.

Von Thomas Kielhorn/RND