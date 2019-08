View this post on Instagram

Es gibt einfach keine Worte... Es sind 1000 Dinge die einem durch den Kopf gehen und doch kann man keinen klaren Gedanken fassen. Wir haben über eine lange Zeit sehr eng zusammen arbeiten dürfen, du hast mich an meine Grenzen gebracht und gleichzeitig durfte ich daran wachsen. Es gab Tage da hätte ich dich an die Wand klatschen können für deine Art, einen Tag später haben wir uns gemeinsam schlapp gelacht über kindische Dinge. Du warst nie nachtragend und auch wenn wir mal nicht einer Meinung waren, sind wir uns stets auf Augenhöhe begegnet. Mit Dir konnte man prima ein Bierchen trinken oder wie du es bevorzugt hast Whisky-/ oder Rum-Cola. Mit Dir konnte man prima über Dinge diskutieren, wenn du einen zu Wort kommen ließest. Über einander konnten wir uns hervorragend aufregen, weil wir in einigen Bereichen einfach grundverschieden waren - gleichzeitig hattest du stets ein offenes Ohr und warst da, wenn man jemanden gebraucht hat. Du hattest ein riesiges Herz, hast dich stark gemacht für alles was Dir wichtig war und vor allem hast du die Liebe deines Lebens hoch gehalten wie eine Königin. Es wird unfassbar bleiben! Ihr hinterlasst eine riesige Lücke. @ingo_kantorek