Seit dem heutigen Sonntag ist Sophia Thomalla ganz offiziell alt. Das schreibt sie zumindest selbst zu einem Bild einer Geburtstagstorte, auf der eine große, rote 30 prangt. Auf dem ungewöhnlichen Kuchen stehen außerdem Kerzen in Form einer schwarzen Hand, die den Metal-Gruß zeigt. „Happy birthday to my fucking self. #officiallyold“, kommentiert das Geburtstagskind das Foto.

In den Kommentaren gratulieren ihr einige prominente Freunde direkt zu ihrem Ehrentag. So wünschten unter anderem Entertainer Riccardo Simonetti (26), Tänzerin und TV-Jurorin Motsi Mabuse (38), Model Lilly Becker (43) sowie die Moderatorinnen Sylvie Meis (41) und Frauke Ludowig (55) alles Gute.

Moderator und Ex-Showpraktikant Elton (48) gratulierte ebenso und schrieb etwas neckisch: „Endlich eine richtige Frau!“ Dazu postete er einen zwinkernden Smiley mit herausgestreckter Zunge.

Lesen Sie auch: Sophia Thomalla: Darum trinkt das Model keinen Alkohol mehr

RND/wue/spot