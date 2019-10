In der Kuppelshow " Love Island" hat Melissa nicht die große Liebe gefunden. Doch im echten Leben wartet schon der nächste Anwärter - und zwar kein geringerer als Sänger Pietro Lombardi. Während die Show noch lief, machte er ihr öffentlich in seiner Instagram-Story Avancen, schrieb unter anderem "Leicht verliebt" zu einem Video, in dem im Hintergrund Melissa im Fernsehen zu sehen war.

Und auch nun, als die Show zu Ende war, bekräftigte er weiter sein Interesse. "Endlich ist Melissa draußen. Vier Wochen habe ich jetzt gewartet – vier Wochen! Jetzt wird’s aber auch langsam Zeit, dass Melissa mich zum Essen einlädt. Ganz klares Statement", sagt er in einer weiteren Instagram-Story. Und die reagiert endlich: Ebenfalls in einer Instagram-Story schreibt sie zu Lombardis Video "Ich lad dich ein" - mit einem lachenden Smiley sowie einem Herz, wie unter anderem Screenshots der "Bunten" zeigen.

In einem "Bild"-Interview äußerte sich Melissa dazu, ob Pietro Lombardi eine Chancen bei ihr hat: "Wenn er sich ins Zeug legt, bestimmt. Ich kann es erst sagen, wenn man sich näher kennt, aber äußerlich punktet er schon mal.“

Mehr zum Thema „ Love Island“: Vivien und Sidney gewinnen die dritte Staffel

RND/hsc