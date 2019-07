Lakeville

Der US-Schauspieler und Emmy-Gewinner Rip Torn ist tot. Er sei am Dienstag im Kreise von Familienangehörigen verstorben, teilte sein Manager Rick Miramontez mit. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Torn galt als Freigeist aus Texas, der erst im Herbst seiner Karriere mit seiner Comedy-Rolle in der Sitcom „The Larry Sanders Show“ einen Emmy gewann.

Zu seinen bekanntesten Rollen gehört auch die des Agent Z in „Men in Black“, dort stand er mit Will Smith vor der Kamera. Der Hollywood-Star postete bei Instagram ein Foto von sich und Torn mit der Worten „Ruhe in Frieden“.

Rip Torn: Im Herbst seiner Karriere wechselte er ins Comedy-Fach

Sein Filmdebüt feierte er im Jahr 1957 mit dem Drama „Time Limit“ (dt. Titel „Wenn Männer zerbrechen“): Er spielt darin einen früheren Kriegsgefangenen, der vor ein Militärgericht gestellt wird. Bekannt wurde er auch mit Rollen in Filmen wie „Süßer Vogel Jugend“ und „Cincinnati Kid“.

In seiner sieben Jahrzehnte umspannenden Film- und Fernsehkarriere deckte Rip Torn als Charakterdarsteller eine breite Palette ab. In seiner Frühphase fiel er eher mit düsteren und bedrohlichen Figuren auf, fand aber später zum Komödienfach.

Von RND/AP