Darauf haben die Fans lange gewartet, nun ist es endlich soweit: Sänger Justin Bieber (25) und seine Frau Hailey Bieber (22) posteten auf Instagram gleich mehrere Fotos von ihrer Hochzeit. Darauf zu sehen ist vor allem das sehnlichst erwartete Hochzeitskleid.

Die Bilder zeigen den Bräutigam im schwarzen Anzug mit schwarzer Fliege und einem weißen Hemd, die Braut trägt ein enges weißes Kleid mit freien Schulten und tiefem Rückenausschnitt in Spitze.

Die 22-Jährige schreibt zu einem Post, auf dem auch ihr meterlanger Schleier zu sehen ist. "Last Monday was the most special day of my life" ("Letzten Montag war der schönste Tag meines Lebens"). Auffällig: Der Schleier wurde mit dem Satz "Till death do us part" ("Bis dass der Tod uns scheidet") bestickt.

Ihr Mann postete ein Foto in Farbe: Er hat darauf die Hände lässig in der Hosentasche, sie schmiegt sich an ihren Liebsten und küsst ihn zärtlich.

Die Beiden haben sich bereits vor einem knappen Jahr still und heimlich in New York das Jawort gegeben. Am 30. September haben sie noch mal kirchlich geheiratet.

