Gleich zwei Frauen stehen an der Spitze der Liste der bestbezahltesten Promis, die das US-Branchenmagazins „ Forbes“ herausgegeben hat. Kein anderer Star verdiente zuletzt so viel wie Popstar Taylor Swift: In den letzten zwölf Monaten soll sie laut dem Wirtschaftsmagazin 185 Millionen Dollar eingenommen haben. Damit steht sie ungeschlagen an der Spitze Forbes-Liste der bestbezahltesten Promis 2019. Bereits 2016 führte sie das Forbes-Ranking an.

Ihr auf den Fersen ist Reality-Star Kylie Jenner. Laut „ Forbes“ nahm sie im vergangenen Jahr rund 170 Millionen US-Dollar ein und wurde erst vor kurzem mit 21 Jahren zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten gekürt.

Das Wirtschaftsmagazin „Forbes" hat eine Liste mit den 100 bestbezahlten Promis veröffentlicht. Angeführt wird sie von zwei Frauen, doch dann dominieren Männer das Ranking. Sehen Sie hier die Top Ten.

Die weiteren Plätze werden von Männern dominiert: Rang zwei bis zehn sind alle von männlichen Promis belegt. Besonders einseitig sieht es im Sportbereich aus: Während in der Liste 34 Männer vertreten sind, schafft es nicht eine Frau. Auch bei den Musikern (29 Männer, neun Frauen) und Schauspielern (neun Männer, zwei Frauen) sind die weiblichen Stars deutlich unterrepräsentiert.

Unter die reichsten 100 Promis schaffte es ein Deutscher: Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel liegt mit 40,3 Millionen Dollar (35,8 Millionen Euro) Platz 86.

