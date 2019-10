London

Der britische Musiker Ozzy Osbourne (70) hat seine Europatournee für 2020 abgesagt - und zugleich ein neues Album angekündigt. In einem Instagram-Video teilte er am Mittwoch mit: "Ich verschiebe die Europatournee, weil ich noch nicht bereit bin. Ich gehe nicht in Rente, ich habe noch immer Konzerte zu spielen, aber wenn ich für die Nordamerika-Tour zurückkehre, möchte ich zu hundert Prozent bereit sein, da hinauszugehen und euch von euren verdammten Hockern zu hauen. Und außerdem ist ein neues Album unterwegs."

"Mehr Schrauben und Muttern in meinem Nacken als in meinem Auto "

Der für Februar/März 2020 in Europa eingeplante Teil seiner "No More Tours 2"-Tournee verschiebt sich demnach erneut aus gesundheitlichen Gründen. Mit einem Röntgenbild erklärt der frühere Frontmann der Hardrock-Band Black Sabbath im Video die Gründe: "Wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, hatte ich Anfang des Jahres einen bösen Sturz. Dabei wurden alle Wirbel in meinem Nacken zerstört, und ich musste mich operieren lassen. Jetzt habe ich mehr Schrauben und Muttern in meinem Nacken als in meinem Auto. Ich sterbe nicht, ich erhole mich. Es dauert einfach nur ein bisschen länger als gedacht."

Osbourne musste bereits Anfang des Jahres die Verschiebung aller für 2019 geplanten Konzerte seiner Tournee, davon fünf in Deutschland und der Schweiz, bekanntgegeben. Er war in seinem Haus in Los Angeles gestürzt, als er sich von einer schweren Lungenentzündung erholte, und verbrachte Monate im Krankenhaus. Laut Tourneeveranstalter "Live Nation" werden alle Europa-Shows in der ersten Jahreshälfte 2021 nachgeholt.

RND/dpa/mat