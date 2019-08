Rammstein-Sänger Till Lindemann hat seine Follower auf Instagram mit einem besonderen, privaten Foto überrascht. Es zeigt ihn zusammen mit seiner im Rollstuhl sitzenden Mutter.

Aufgenommen ist das Foto auf einem Strand im Sonnenuntergang. Till Lindemann steht neben seiner im Rollstuhl sitzenden Mutter Brigitte, hält den Rollstuhl mit einer Hand fest. Beide blicken in die Ferne. Die bei Instagram veröffentlichte Aufnahme ist so ungewöhnlich, weil der Rammstein-Sänger nur sehr selten Einblicke in sein Privatleben gibt.

Brigitte Lindemann war bis 2002 Kulturchefin beim NDR in Schwerin. Mit ihrem Mann Werner Lindemann (1926–1993) gründete sie gemeinsam die Künstlerkolonie Drispeth. Ihren Sohn hat sie immer wieder zu Konzerten begleitet, etwa nach Paris oder New York, wie sie der " Ostsee-Zeitung" verriet: „In New York saß ich zwischen den ganzen Technikern und plötzlich mussten wir alle lachen, dass wir ‚kleenen Ossis‘ da nu hocken im Madison Square Garden – das war schon verrückt.“

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Lindemann bei Instagram in den Urlaub verabschiedet. Der 56-Jährige postet nach dem letzten Konzert in Wien ein Foto auf Instagram, das ihn im Flieger zeigt. Dazu schreibt der Sänger: "Es ist Zeit, sich zu erholen. Danke an all unsere Fans und bis bald...".

