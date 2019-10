Sorge um „Die Rosenheim-Cops“-Star Joseph Hannesschläger: Der 57-Jährige leidet an einer Krebserkrankung, berichtet die Münchner "tz". Bis auf weiteres müsse Hannesschläger aus der ZDF-Serie aussteigen.

„Ich habe einen neuroendokrinen Tumor. Der ist leider nur palliativ zu behandeln“, sagte Hannesschläger der Zeitung. Das bedeutet, die Erkrankung, die vor allem im Magen-Darm-Trakt und in der Bauchspeicheldrüse vorkomme, könne nicht geheilt, sondern nur schmerzlindernd behandelt werden.

Joseph Hannesschläger : "Seid freundlich. Seid komisch. Für nichts Anderes ist Zeit“

Joseph Hannesschläger ist laut "tz" gerade erst von einer Chemo-Behandlung aus dem Krankenhaus zurück nach Hause gekommen. „Es gibt Augenblicke, in denen ich sage, es geht mir beschissen. Aber dann nimmt mich Betty bei der Hand, wir schauen uns an, und ich sage, okay jetzt wird weiter gekämpft“, sagte der Schauspieler. Betty ist seine Frau.

Joseph Hannesschläger und seine Frau Betty. Quelle: imago images / Lindenthaler

Die Erkrankung hat den Schauspieler auch zum Nachdenken gebracht: „Keiner von uns kommt lebend hier raus. Also hört auf, Euch wie Andenken zu behandeln. Esst leckeres Essen. Spaziert in der Sonne. Springt ins Meer. Seid albern. Seid freundlich. Seid komisch. Für nichts Anderes ist Zeit“, sagte Hannesschläger der Zeitung.

