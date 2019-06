Berlin

Schauspielerin Sophia Thomalla (29) und Fußballer Loris Karius (26) haben sich in Berlin zum ersten Mal gemeinsam auf einem roten Teppich gezeigt. Das Paar kam am Montagabend zum Sommerfest der Charity-Organisation „Ein Herz für Kinder“ am Berliner Wannsee. Thomalla zeigte sich bauchfrei in einem weißen Spitzen-Outfit.

Der erste gemeinsame Auftritt

Seit etwa einem halben Jahr sind die Schauspielerin und der Fußballprofi offiziell ein Paar. Im Januar hatte Thomalla das erste Foto mit ihrem Freund auf Instagram geteilt. Torwart Karius ist derzeit vom FC Liverpool an Besiktas Istanbul ausgeliehen und kann nur selten nach Deutschland kommen. Thomalla folgte ihm im April daher an den Bosporus.

Das Sommerfest war das erste Event, das das Paar gemeinsam besuchte. „Loris hat gerade Sommerpause und damit auch Zeit, mich zu begleiten“, sagte die Schauspielerin der „Bild“. „Warum wir den ersten Auftritt gerade heute machen? Weil mir die Events von ‚Ein Herz für Kinder’ am meisten Spaß machen!“

Verliebte Blicke auf dem roten Teppich und bei Instagram

Gemeinsam posierten die beiden Verliebten auf dem roten Teppich und grinsten sich fröhlich an. Eine Seltenheit für Sophia Thomalla, die sich sonst eher ernst und distanziert zeigt.

Den Moment teilte die Schauspielerin auch mit ihren Fans auf Instagram. Auf dem Foto steht sie mit ihrem Freund vor einer bunten Blumenwand, das Paar schaut sich verliebt an. „Dieses Lächeln“, schrieb sie dazu mit einem passenden Smiley.

Von RND/dpa