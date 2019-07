Berlin

Filmproduzent Artur Brauner hat den deutschen Nachkriegsfilm geprägt – nun haben sich Familie, Freunde und Wegbegleiter von ihm verabschiedet. Brauner war am Sonntag im Alter von 100 Jahren gestorben. Am Mittwochnachmittag wurde er auf dem Jüdischen Friedhof im Westen Berlins beigesetzt.

Zur Trauerfeier erschien unter anderem Berlins früherer Regierender Bürgermeister Walter Momper (SPD). Brauner galt als einer der wichtigsten Filmproduzenten der Nachkriegszeit. Er arbeitete mit Stars wie Romy Schneider, Caterina Valente und Heinz Rühmann.

Brauner verfilmte auch Abenteuerromane wie „Old Shatterhand“

Er verfilmte auch Abenteuerromane wie „Der Schut“ und „Old Shatterhand“ mit Lex Barker und Pierre Brice. In seinen Berliner CCC-Studios entstanden Hunderte Produktionen.

Der Filmproduzent Artur Brauner starb im Alter von 100 Jahren in Berlin. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Mit seiner Arbeit erinnerte Brauner auch an die Opfer des Holocaust – etwa mit „Morituri“ (1948), „Hitlerjunge Salomon“ (1990) und „Wunderkinder“ (2011). Brauner wurde im polnischen Lodz geboren. Er verlor selbst 49 jüdische Verwandte in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten. Er sei ein Kämpfer für die jüdische Sache, für Toleranz unter den Menschen und ein friedliches Zusammenleben gewesen, sagte Momper am Rande der Trauerfeier.

Lesen Sie auch: Arte zeigt Dokumentarfilm über Artur Brauner

Von RND/dpa