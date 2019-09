Köln

Die Komikerin Gaby Köster hat trotz ihres Handicaps noch große Ziele. Die 57 Jahre alte Künstlerin, die nach einem Schlaganfall im 2008 auf einen Rollstuhl angewiesen ist, würde gerne für das Fernsehen ein " Reisemagazin gestalten und moderieren. So eine Art "Mit dem Rolli um die Welt". Ich bin immer gerne gereist, und es ärgert mich schon, dass das nicht mehr so locker geht", sagte Köster in einem Interview des " Kölner Stadt-Anzeiger".

Linksseitig gelähmt

Die im Kölner Stadtteil Nippes geborene Komikerin war dem breiten TV-Publikum durch die RTL-Formate "Ritas Welt" oder "7 Tage – 7 Köpfe" bekannt. Ihr neues Leben nach dem Schlaganfall, durch den sie linksseitig gelähmt ist, verarbeitete sie in dem Buch "Ein Schnupfen hätte auch gereicht", das zum Bestseller wurde. Köster hat gerade mit "Das Leben ist großartig – von einfach war nie die Rede" ein neues, ebenfalls autobiografisches Buch vorgestellt.

Die Künstlerin hat ihr Schicksal eigenen Angaben zufolge angenommen. "Zum Aufgeben fehlen mir die Zeit und die Lust", sagt sie. Köster amüsieren auch die anfänglichen Erfahrungen mit dem Hilfsmittel Rollstuhl: "Als ich den erstmals ausprobiert habe und noch gar nicht wusste, wie der funktioniert, habe ich mal schnell die Außengastronomie eines Eiscafés in meiner Nachbarschaft umdekoriert."

