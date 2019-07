Berlin

Sängerin Pink ist auf Deutschland-Tour und wenn sie nicht auf der Bühne steht, nutzt sie die Zeit für Sightseeing mit ihren beiden Kindern. Doch ein Foto, das sie von ihren Kindern auf Instagram teilte, spaltet ihre Anhängerschaft. Tochter Willow rennt auf dem Foto ihrem kleinen Bruder Jameson hinterher – aber nicht irgendwo, sondern zwischen den Stelen des Holocaust-Denkmals in Berlin.

Einige der Nutzer finden das respektlos – und schreiben, dass das Mahnmal nicht als Spielplatz tauge. Ein Ort, an dem Millionen von Juden gedacht wird, die in Europa während des Zweiten Weltkrieges durch Nazi-Deutschland ermordet wurden, sei kein Ort, an dem Kinder fröhlich toben sollen.

„Dieser Ort ist nicht zum Versteckspielen geeignet, liebe Pink“, schreibt eine Frau. Eine andere: „Pink, ich liebe dich, aber ich finde, Fotos von einem Holocaust-Denkmal sind auf Instagram falsch.“ Ein Mann schreibt, er halte die Bilder für geschmacklos und unverschämt.

Architekt will Kinder am Mahnmal spielen sehen

Viele Fans hingegen verteidigen Pink auch – immerhin hat selbst der jüdische Künstler und Architekt Peter Eisenman mehrfach in Medien kundgetan, dass Eltern ihre Kinder auf dem Mahnmal spielen lassen sollen. „Erst wenn die Vorbehalte überwunden sind, und man sagt, komm, lass uns Mittag essen am Stelenfeld, dann ist was erreicht“, sagte er einst der „ Berliner Morgenpost“.

Inzwischen hat auch die Sängerin reagiert, mit einer deutlichen Botschaft an die Pöbler im Netz: „Diese zwei Kinder sind jüdisch, genau wie ich, und die gesamte Familie meiner Mutter. Die Person, die dieses Denkmal geschaffen hat, will, dass Kinder Kinder sind. Und für mich ist das eine Feier des Lebens über den Tod.“

Von RND/msk