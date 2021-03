Schwerin/Rostock

Antje Mundstock (19) und Claudia Lade (17): Die beiden jungen Frauen kennen sich nicht. Aber sie sehen sich ähnlich. Sie sind blond, etwa gleichaltrig, über 1,70 Meter groß – und tragen Kreolen-Ohrringe. Und ihr Leben endet auf dieselbe grausame Art und Weise: Antje Mundstock und Claudia Lade werden im Sommer 1991 innerhalb weniger Tage in Schwerin gewürgt, brutal vergewaltigt und ermordet. Die Verbrechen sind jetzt knapp drei Jahrzehnte her. Bis heute sind der oder die Täter nicht gefasst. Die Morde sind sogenannte „Cold Cases“ – kalte Fälle.

Die 17-jährige Claudia Lade wird in der Nacht vom 29. zum 30. Juni 1991 in Schwerin missbraucht und ermordet. Ihre Leiche finden Spaziergänger in Raben Steinfeld, nahe einer Badestelle am Ufer des Schweriner Sees. Quelle: POLIZEI

Schweriner habend Angst vor einem Serienmörder

In der Landeshauptstadt geht vor 30 Jahren die Angst um: War es ein Serienmörder? Die Polizei warnt in Lautsprecherdurchsagen davor, dass Frauen nachts allein unterwegs sind. Die Ermittler fahnden fieberhaft nach dem Fahrer eines blauen Trabant 601. Der Mann soll nahe der Disko „Offline“ im Ortsteil Großer Dreesch mehrere Mädchen angesprochen haben. Die Polizei geht jedoch – unter anderem wegen unterschiedlicher Würgemale bei den Frauen – von zwei Tätern aus.

Claudia Lade wird entführt und ermordet

Die 17-jährige Claudia Lade verlässt in der Nacht vom 29. zum 30. Juni 1991 gegen 1.30 Uhr die Diskothek „Offline“ im Stadtteil Großer Dreesch in Schwerin. Die Studentin an der Pädagogischen Fachschule geht in Richtung Straßenbahnhaltestelle. Vermutlich wird Claudia auf diesem Weg in der Wuppertaler Straße in ein Auto gezerrt. Dabei reißt ihr ein Ohrring ab, der später an der Straße gefunden wird. Zeugen für diese gewaltsame Entführung gibt es nicht. Am nächsten Morgen finden Spaziergänger ihre Leiche in Raben Steinfeld, nahe einer Badestelle am Ufer des Schweriner Sees. Claudia wurde erwürgt und sexuell missbraucht. Zeugen geben an, dass in der Tatnacht ein etwa 20-jähriger Mann mit einem blauen Trabant 601 auffällig um die Disco gefahren sei. Dabei soll er mehrfach Mädchen nach dem Weg gefragt haben.

Lesen Sie auch Ungeklärte Verbrechen: Die Mörder leben unter uns

Die 19-jährige Verkäuferin Antje Mundstock wird in der Nacht vom 12. zum 13. Juli 1991 vergewaltigt und ermordet. Spaziergänger finden im Schweriner Stadtteil Zippendorf ihre Leiche am Ufer des Schweriner Sees. Quelle: POLIZEI

Antje Mundstock wird vergewaltigt und getötet

Nur zwei Wochen später, in der Nacht vom 12. zum 13. Juli, wird die 19-jährige Antje Mundstock ermordet. Am Freitagnachmittag fährt die Verkäuferin zusammen mit ihrem Freund nach Crivitz. Nach einem Streit trennen sich ihre Wege. Antje will mit einer Freundin nach 23 Uhr in die Disco im Kulturhaus, geht dann aber allein los. Kurz nach 22 Uhr wird Antje von einem Pärchen das letzte Mal lebend auf dem Weg zur Disco gesehen. Dann verschwindet sie plötzlich. Die Ermittler gehen später davon aus, dass die junge Frau zu einer ihr bekannten Person ins Auto gestiegen ist. Am nächsten Tag machen Spaziergänger im Schweriner Stadtteil Zippendorf einen schrecklichen Fund. Die Leiche von Antje Mundstock liegt halbbekleidet am Ufer des Schweriner Sees in der Nähe eines Stegs. Die junge Frau wurde vor ihrer Ermordung vergewaltigt.

Die Ermittler haben schnell den 37-jährigen Reinhard J. aus der Nähe von Crivitz im Visier: Der Mann hatte 1979 und 1980 zwei junge Frauen aus dem Umland von Schwerin ermordet und ihre Leichen im Crivitzer Kulturhaus versteckt. 1980 war er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Er war an dem Wochenende, als Antje Mundstock ermordet wurde, auf Hafturlaub. Die Polizei findet aber keine Beweise für seine Täterschaft – ebenso wenig andere Spuren, die auf Verdächtige hinweisen könnten.

Zur Galerie Sie werden „Cold Cases“ – kalte Fälle – genannt: Morde und andere Tötungsverbrechen, deren Täter bis heute nicht ermittelt, gefasst und verurteilt werden konnten. Auch wenn die allermeisten dieser Gewalttaten aufgeklärt werden, bleiben einige doch ohne Abschluss. Seit 1986 sind in Mecklenburg-Vorpommern laut LKA etwa 20 ungeklärte Kapitalverbrechen zu verzeichnen, darunter Tötungsdelikte, Körperverletzungen mit Todesfolge, Raub mit Todesfolge sowie Vermisstenfälle, bei denen aufgrund der Umstände der Verdacht auf ein Tötungsverbrechen vorliegt.

Mord verjährt nicht. Kripo-Ermittler versuchen aber auch andere Kapitalverbrechen – etwa Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge, Raub mit Todesfolge und Vermisstenfälle, bei denen aufgrund der Umstände der Verdacht auf ein Tötungsverbrechen vorliegt – noch nach langer Zeit aufzuklären.

Lesen Sie auch Der Kommissar der kalten Akten

Seit 1992 blieben 32 Morddelikte unaufgeklärt

„Seit 1992 blieben 32 versuchte und vollendete Morddelikte unaufgeklärt“, erklärt Matthias Rascher, Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) MV. Seit 2007 seien darunter lediglich zwei versuchte Taten. „Seit 1992 konnten 375 Morddelikte aufgeklärt werden.“ Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 442 Menschen Opfer eines Morddelikts. In 258 Fällen handelte es sich um versuchte Taten.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die unaufgeklärten Fälle werden periodisch und nach den neuesten technischen sowie forensischen Methoden untersucht. Die Bearbeitung der Fälle erfolgt in den zuständigen Fachkommissariaten der Kriminalpolizeiinspektionen des Landes. Dabei werden auch Ermittler eingebunden, die zuvor nicht mit den Fällen befasst waren, um andere Perspektiven einbeziehen zu können. Auch nach Jahrzehnten können diese Fälle durch Ausschöpfung der kriminalpolizeilichen, wissenschaftlichen sowie kriminaltechnischen Maßnahmen aufgeklärt und die Täter verurteilt werden.

Lesen Sie auch Die Suche nach Karin Grabowskis Mörder

Mordfall Antje Struck nach elf Jahren aufgeklärt

Ein solcher Ermittlungserfolg gelang im Mordfall Antje Struck: Die 15-jährige Schülerin wurde im Juli 1996 an einer Fußgängerbrücke zwischen den Rostocker Stadtteilen Schmarl und Evershagen vergewaltigt und ermordet. Dank eines Zeugen und einer neuen DNS-Analysemethode können die beiden Mörder des Mädchens elf Jahre nach ihrer Tat überführt werden. Lebenslang lautet schließlich 2008 das Urteil für den Haupttäter Aleksey K., außerdem stellt das Gericht bei dem 39-Jährigen die besondere Schwere der Schuld fest.

Die 20-jährige Anja Lutter will am 24. November 1992 von Rostock nach Dummerstorf trampen. Am 23. März 1993 finden Arbeiter ihre Leiche im Moorgebiet Conventer Niederung, bei Börgerende westlich von Rostock. Sie wurde missbraucht und von hinten erstochen. Quelle: privat

„Aktuell gibt es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock neun ungeklärte Tötungsdelikte. Darunter sind auch die Mordfälle Antje Mundstock und Claudia Lade aus Schwerin“, erklärt Sprecherin Sophie Pawelke. Ermittler des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin nehmen die ungeklärten Fälle regelmäßig zur Hand und werten die bestehende Spurenlage nach den neuesten kriminaltechnischen Möglichkeiten aus.

Ein weiterer Mordfall: Am 24. November 1992 wollte die 20-jährige Anja Lutter von der Neubrandenburger Straße in Rostock aus trampen und stieg dort in ein Auto. Der Täter erstach die junge Frau und brachte ihre Leiche anschließend in die Conventer Niederung (Landkreis Rostock).

Der jüngste Fall ist der von Christin Malchow: Die 36-Jährige wurde am 18. Juli 2007 im Wald zwischen Biendorf und Körchow (Landkreis Rostock) erschlagen, ihr fünfjähriger Sohn schwer verletzt.

17-jährige Schwesternschülerin Simone Kohrs ermordet

„Im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gibt es derzeit 15 ungeklärte Tötungsdelikte“, sagt Sprecherin Claudia Tupeit. Dazu gehört Gundula Jana Klein, die Mitte August 2000 in Greifswald verschwand und einen Monat später in einem Waldgebiet bei Klein Petershagen aufgefunden wurde.

Regina Mehling wurde Ende Mai 1994 in Eldena tot entdeckt, nachdem sie vier Wochen lang vermisst war.

Die 17-jährige Schwesternschülerin Simone Kohrs aus Katzenow bei Richtenberg war am 9. Januar 1992 auf dem Weg zu ihrer Fachschule in Stralsund. Zuletzt sahen sie Zeugen am Abend an einer Bushaltestelle im Dorf. Einen Tag später wurde ihre Leiche auf einer illegalen Müllkippe gefunden.

Und in Loitz (Vorpommern-Greifswald) wurde 2003 die Leiche des Demminer Autohändlers Martin Kühl entdeckt. Er wies Tötungsspuren auf.

Auch in dieser Region gelingen den Ermittlern nach langer Zeit Erfolge. Im November 1996 war in Usedom-Stadt auf der Insel Usedom in einem alten Ferienlagerobjekt ein Obdachloser von damals unbekannten Tätern brutal zu Tode getreten worden. Durch neue Untersuchungen in dem Fall – nach einem entsprechenden Hinweis – konnte die Kripo Anklam im April 1999 zwei Tatverdächtige ermitteln. Beide waren zur Tatzeit noch keine 21 Jahre alt. Sie wurden unter anderem durch ihre Geständnisse überführt und 1999 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

BKA speichert DNA-Muster bekannter Straftäter Das Bundeskriminalamt (BKA) hat am 17. April 1998 eine DNA-Analyse-Datei zur Identifizierung von Wiederholungstätern eingerichtet. Aktuell sind in der DNA-Analyse-Datei knapp 1,2 Millionen DNA-Muster gespeichert. Darunter fallen rund 868 000 DNA-Muster bekannter Straftäter sowie etwa 327 000 Spurenmuster aus noch ungeklärten Straftaten. In den vergangenen 20 Jahren wurden insgesamt mehr als 260 000 bestätigte Treffer in der DNA-Analyse-Datei erzielt. Davon konnten in über 210 000 Fällen konkrete Täterhinweise zu offenen Tatortspuren an die Ermittlungsdienststellen weitergegeben werden. Darunter waren zahlreiche Tötungsdelikte. Daneben existiert beim BKA auch eine Datei mit Fingerabdrücken von etwa drei Millionen Menschen.

Von Bernhard Schmidtbauer