Vorstoß von den Linken zur Vier-Tage-Woche: Das halten OZ-Leser von der Idee

Rostock

Studien zeigen: Die Vier-Tage-Woche funktioniert. Doch häufig verhallen die Rufe nach dem Modell in Deutschland ungehört. Nicht so in der Debatte unter OZ-Lesern. Anstoß für die Diskussion: Linken-Chefin Katja Kipping fordert eine flächendeckende Einführung der Vier-Tage-Arbeitswoche.

Anja Fessel ist Friseurin, schreibt: „Wir schaffen unsere Kundschaft schon jetzt kaum. Ansonsten würde ich mich aber auch über eine Vier-Tage-Woche freuen.“ Chris Dupont verweist auf Staaten, in denen es funktioniert, Skandinavien und die Niederlande etwa. „Und dort sind die Menschen jedes Jahr ganz oben auf der Zufriedenheitsliste. Es ist wie so vieles andere auch, was der Deutsche armverschränkt und kopfschüttelnd in seiner Natur ablehnt, weil es nie genug sein kann.“

Anzeige

OZ-Leser Floki Asgard ergänzt die Diskussion um den folgenden Gedanken: „Man kann auch mit einer Fünf-Tage-Woche zufrieden sein oder in einer Vier-Tage-Woche unzufrieden. Es hängt alles davon ab, wie das Arbeitsklima ist. In diesem Land ist es leider so, dass man nur der dumme Arbeitnehmer ist, der unterbezahlt ist und oft zu viel aufgebrummt bekommt.“ Max Jenzen meint: „Für Chefs mag das interessant sein, aber die Arbeitnehmer müssen dann wieder zurückstecken. Es ist so schon nicht einfach, alles zu bezahlen, und das wird doch nur dazu führen, dass man weniger Geld in der Tasche hat.“

Weitere OZ+ Artikel

Was ist mit dem Mangel an Fachkräften?

Benjamin Schmidt moniert: „Das hilft bei dem aktuellen Fachkräftemangel ganz bestimmt. Wenn von den Ärzten bis zu den Pflegern alle nur noch vier Tage arbeiten.“ In ähnlicher Weise argumentiert auch Ole Nic: „Pflegenotstand und Handwerker, die erst in sechs Monaten kommen. Im Schulsystem fehlen hunderte Lehrer und dann mal abgesehen von den Kindergärten. Was soll das mit der Vier-Tage-Woche in dieser Krise? Momentan versuchen die meisten, ihre Existenz zu retten und denken nicht über dieses Modell nach.“

Philipp Zicker glaubt schon, dass es in manchen Berufen durch ein effektives Zeitmanagement gehen würde. „In anderen aber auf gar keinen Fall. Das würde zu Ungerechtigkeiten und Neiddiskussionen führen, wenn manche Bürger fünf, die anderen nur vier Tage arbeiten müssen. Hinzu kommt der Mangel an Fachkräften und die gegen uns spielende Demografie.“ Malte Rockmann hält dagegen: „ Lange überfällig. Die Theoretiker des Kapitalismus haben das schon viel früher vorhergesagt. Dabei haben sie die Gier nach Geld wohl deutlich unterschätzt. Wir leben in Zeiten, in denen Maschinen einen Großteil der Arbeit ohne Probleme übernehmen könnten. Es ist also Zeit, die Dividende für die Arbeitenden einzufordern – in Form von mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens.“

In Deutschland sieht es derzeit so aus, dass nur wenige, meist kleinere Unternehmen den Bruch mit der Fünf-Tage-Woche wagen.

Mehr zum Thema:

Von Juliane Lange