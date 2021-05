Rostock/Danzig

Kaum etwas erinnert noch an die dramatischen Ereignisse vor einem Jahr beim Kranbauer Liebherr im Seehafen Rostock: Das Kranschiff „Orion”? Seit Wochen in einer polnischen Werft. Die Trümmer des größten je von Liebherr gebauten Offshore-Krans? Weggeräumt. Und der neue Ausleger? Noch in den Werkhallen des Kranbauers. Der 150 Meter lange Doppel-Ausleger befinde sich in der „termingerechten Fertigung”, erklärt Liebherr-Sprecher Dieter Schmidt. Stahlbau und Lackierung am sogenannten Kopfstück seien abgeschlossen, jetzt sollen der Ausleger zusammengebaut und die Inbetriebnahme vorbereitet werden.

Die „Orion” selbst wird seit Ende März in der Remontowa Shiprepair Yard im polnischen Danzig repariert. Behoben werden müssen diverse Schäden am Schiff – unter anderem am Sockel des Krans und an Decks. 200 Tonnen Stahl würden ausgetauscht, heißt es, zum Teil mit bis zu 150 Millimeter Stärke. Das Know how dafür habe nicht jede Werft. Doch für die Schiffbauer der Remontowa-Gruppe - vor 31 Jahren Teil der legendären Danziger Lenin-Werft und mit der Gewerkschaft Solidarnocs Keimzelle der demokratischen Bewegung Polens – sei dies kein Problem.

Insgesamt vier Monate, also etwa bis Ende Juli, sollen die Arbeiten dauern. Liebherr beabsichtigt, den Kran im dritten Quartal 2021 wieder aufzubauen. Geplante Fertigstellung: Ende des Jahres.

Havarie vor genau einem Jahr

Hintergrund: Bei einem so genannten Überlasttest des Liebherr-Offshorekrans HLC (Heavy Lift Crane) 295000 am 2. Mai 2020 versagte der Kranhaken. Die Last, eine wassergefüllte Schute, fiel zurück ins Hafenbecken. In der Folge kippte der komplette Ausleger an Bord des Spezialschiffes von Steuerbord (in Fahrtrichtung rechts) über die Senkrechte nach Backbord. Die Folgen sind bekannt: Zwölf Personen verletzt. Ausleger komplett zerstört. Bis zu 100 Millionen Euro Sachschaden. Image-Schaden: unklar.

Unfallursache noch immer unklar

Warum der für 5000 Tonnen ausgelegte Haken der Belastung nicht standhielt und bereits bei etwa 2600 Tonnen Last brach, sei noch immer unklar, informierte Liebherr. Fakt ist: Das so genannte Anschlagsystem wurde vom niederländischen Lieferanten Ropeblock zugekauft, der Haken selbst jedoch ebenfalls nicht am Firmenstandort in Oldenzaal hergestellt. Weitere Fragen beantwortet Ropeblock nicht.

Experten, die ihre Namen nicht in der Zeitung lesen möchten, vermuten, der Haken könnte aus der Türkei stammen. Und rätseln über Materialversagen, Montagefehler, Schäden durch einen vorhergehenden Test. Liebherr jedenfalls betont: Konstruktions- oder Produktionsfehler des Krans selbst könnten ausgeschlossen werden.

Tests verzögern Gutachten

Ein Gutachten zum Haken, in Auftrag gegeben von der ermittelnden Rostocker Staatsanwaltschaft, sollte eigentlich schon im Herbst 2020 vorliegen. Verschiedene Tests hätten die Fertigstellung verzögert, erklärt Oberstaatsanwalt Harald Nowack. Das Papier werde jedoch noch in diesem Monat erwartet.

Und die belgische Deme-Group, die die „Orion” eigentlich vor einem Jahr vom chinesischen Hersteller Cosco übernehmen und beim Bau des 950-Megawatt-Offshore-Windparks „Moray East“ vor der schottischen Küste einsetzen wollte? Hat inzwischen alle 100 Windturbinenfundamente sowie drei Offshore-Umspannwerksfundamente installiert. Mit weiteren Aussagen zur 215 Meter langen und 49 Meter breiten „Orion“ hält man sich hier zurück. Deme ist Spezialist für Bagger-, Offshore-Energie-, Infrastruktur- und Umweltarbeiten. Mit weltweit 5200 Mitarbeitern und mehr als 100 Schiffen erzielte der Konzern 2019 einen Umsatz von 2,62 Milliarden Euro.

Auch bei Cosco, einem Verbund aus Reederei (mehr als 1000 Schiffe), Schiffbauunternehmen und Hafenanlagen mit Sitz in Peking und Europazentrale in Hamburg, gibt man sich schmallippig: kein Kommentar.

Experte: Schiff hätte womöglich sogar kentern können

Experten hatten wiederholt den steilen Stand des Auslegers beim Überlasttest im Rostocker Hafen bemängelt. Hätte der Kran mit einer weiteren Auslage agiert, hätte das Unglück womöglich vermieden werden können.

Dabei hatte Liebherr, so ein weiterer Insider, womöglich noch Glück im Unglück: Ursprünglich sei der Test auf der Ostsee vor Rostock geplant gewesen. Hier hätte die Gefahr bestanden, dass das Schiff bei einer solchen Havarie – durch plötzlichen Lastabriss und große, auf die gegenüberliegende Schiffsseite gepumpte Ballastwassermengen – womöglich sogar hätte kentern können.

