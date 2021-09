Rostock

Von Carport bis Terrassenzubehör: Sonntagabend endete in der Rostocker Hansemesse die Baumesse Robau. Zusammen mit der Messe „Wohnideen & Lifestyle“ kamen an drei Tagen rund 10 000 Besucher in die Rostocker Hansemesse. „Das Hygienekonzept wurde gut angenommen“, sagte Projektleiter Marco Haase von der Stadthallen- und Messegesellschaft „InRostock“. Die Besucher hätten sich in den breiteren Gängen wohlgefühlt. „Schulter an Schulter will keiner mehr“, sagte Haase. Es die erste Messe seit vielen Monaten in der Rostocker Hansemesse, die bis vor wenigen Tagen als Impfzentrum genutzt wurde.

Für viele der 150 Aussteller war die Baumesse die erste Gelegenheit in diesem Jahr, sich wieder einmal öffentlich zu präsentieren. Bei „Wohnideen & Lifestyle“ waren knapp 50 Aussteller vertreten. Laut Haase schätzten die Aussteller die geringere Besucherzahl positiv ein, weil sie Gelegenheit zu ausführlicheren Gespräche biete. In früheren Jahren besuchten in der Regel 16 000 Besucher die Doppelmesse.

„Es gefällt mir gut hier“, sagt Pawel Janicki von der polnischen Firma TGA Metal, die Stahlzäune anbietet. Trotz der Corona-Auflagen herrsche keine gähnende Leere– anders als eine andere Branchenmesse vor wenigen Tagen in Thüringen, bei der er kürzlich war, berichtet Janicki.

„Ich habe schon viele gute Gespräche geführt“, erklärt Olaf Supplie von der Greifswalder Holzverarbeitungsfirma Schmidtke & Co., die Carports baut. Hauptthema sei der aufgrund von Engpässen weltweit schwankende Holzpreis. „Es ist schwierig, eine genaue Preiszusage zu machen“, sagt Supplie, auch wenn sich die Situation beim Holz schon ein bisschen verbessert haben – im Gegensatz zu anderen Baustoffen.

„Wir lieben Baumessen“, schwärmt Annett Giesen von Bauelemente Giesen. Auf der Robau ist die Firma aus der Nähe von Berlin seit Jahren Stammgast, hier halte sie Kontakt zu ihren vielen Stammkunden an der Ostseeküste. An dem Messestand hängen Dutzende Bilder von Carports, Sommergärten und Veranden, alles aus Aluminium, die ihre Monteure in der Region schon gebaut haben.

Auch bei den Besuchern kam das Angebot gut an. „Ich möchte einen Wintergarten bauen und später noch eine Treppe“, sagt Hausbesitzer Felix Neudamm (33) aus Bargeshagen. Nun ist auf der Suche nach passenden Angeboten. Die Robau sei dafür einfach praktisch, weil er bei einem Besuch gleich mit mehreren Firmen sprechen könne. Zusammen mit der Robau fand die Einrichtungsmesse „Wohnideen & Lifestyle“ statt.

