Warnsdorf

Auf die Erdbeersaison ist der einstige Erdbeerhof in Warnsdorf längst nicht mehr angewiesen. Karls Erlebnis-Dorf bietet eine gewaltige, bunte Mischung aus Bauernmarkt, Spielplatz und Freizeitpark. Auch dort gilt, bis auf eine Ausnahme, künftig die 2G-Regel.

Ein trüber Novembermorgen unter der Woche, leichter Nieselregen und kühler Wind: Nicht eben das Wetter, das an einen Ausflug zum Erdbeerhof, womöglich samt Erdbeerpflücken, denken lässt. Doch auf dem Karls-Parkplatz in Warnsdorf ist schon einiges los. Nicht wegen feldfrischer Erdbeeren, logisch, deren Saison ist vorbei. Doch die Anlage in Warnsdorf heißt ja schon lange nicht mehr Karls Erdbeerhof, sondern Karls Erlebnis-Dorf, und erleben können die Besucher dort einiges, auch im Herbst und im Winter und ohne Erdbeeren.

Tellerwerfen und Fotos im rostigen Lloyd

Den Eingangsbereich prägt „Schrottis Winterdorf“, wie die „Lübecker Nachrichten berichten erst vor einigen Tagen eröffnet, eine schräge, rustikale Kulisse, errichtet aus Material von einem stillgelegten Autohof, zusammengeschraubt und geschweißt, mit Punsch-, Puffer- und Wurstständen in einstigen Kfz-Wracks, Stationen zum Tellerwerfen und Nüsseknacken und einem rostigen alten Lloyd-Kleinwagen als Foto-Spot.

Urlauberin Nadja und ihr Sohn Henri haben im Foto-Spot von „Schrottis Winterdorf“ Platz genommen. Quelle: Sabine Jung

Drinnen wartet eine riesige, bunte und kaum zu überschauende Mischung aus Bauernmarkt, Bistro und Spielewelt auf die Besucher. Ab Montag, 22. November, unter 2G-Bedingungen, wie es die Landesverordnung in Schleswig-Holstein für Freizeiteinrichtungen vorschreibt. Ausgenommen seien die Handelsbereiche wie der Manufakturenmarkt, berichtet Karls-Chefin Ulrike Dahl, da diese wie Supermärkte eingestuft würden und dort deshalb die 3G-Regel gelte.

Kinder ins Bällebad, Eltern an den Frühstückstisch

Ausgenommen von der 2G-Vorgabe sind zudem bekanntermaßen minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden, sowie Kinder bis sieben Jahre – und von Letztgenannten wuseln einige Vertreter durchs dreistöckige Tobeland und stürzen sich ins Bällebad, während ihre Eltern davor im Gastrobereich frühstücken. Wetterfeste Menschen, kleine und große, stiefeln auch übers Außengelände mit Traktorbahn, Hüpfkissen und Kartoffelsack-Rutsche.

Vom Gemüsehof zum Erlebnis-Imperium Vor hundert Jahren, 1921, gründete Karl Dahl, Großvater der heutigen Karls-Chefs Ulrike und Robert Dahl, einen Gemüsehof in Mecklenburg. Nach dem Zweiten Weltkrieg floh die Familie Dahl nach Ostholstein und machte sich dort mit einem Hofbetrieb an den Neuanfang. Aufgrund der Nähe zur Bad Schwartauer Marmeladenfabrik spezialisierte sich Karl Dahl auf den Erdbeer-Anbau, bis dieses Konzept nach der Wende 1989 aufgrund der osteuropäischen Konkurrenz nicht mehr funktionierte. Über die Verkaufsbüdchen in Erdbeerform vermarktete die Familie Dahl ihre Erdbeeren deshalb direkt. Zudem gründete Robert Dahl im mecklenburgischen Rövershagen einen weiteren Erdbeerhof. Hinzu kamen ein Bauernladen, ein Spielplatz und weitere Freizeitangebote. Mittlerweile gehören fünf Erlebnis-Dörfer zum Erdbeer-Imperium: Warnsdorf, Rövershagen, Zirkow auf Rügen, Koserow auf Usedom und Elstal bei Berlin. Hinzu kommen „Karls Pier 7“ in Warnemünde und das „Rittergut von Barby“ in Sachsen-Anhalt. ().

Es gibt Stationen fürs Stockbrot-Backen und fürs Feuerwehr-Spritzenspiel, einen Kletterbaum und eine Klettererdbeere, Minibagger und die unermüdlich aufspielende Erdbär-Band. Eine Attraktion für jüngere Besucher ist der Streichelzoo mit Eseln, Meerschweinchen und Ziegenbock „Gisbert“ samt seiner kleinen Herde. Ein Teil des Zeitvertreibs, etwa die Go-Karts oder eine Runde am Schießstand, kostet Geld, einiges ist aber auch kostenlos – wie auch der Eintritt in den landwirtschaftlich angehauchten Freizeitpark.

Entspannter Bewohner des Streichelzoos: Ziegenbock „Gisbert“. Quelle: Sabine Jung

Die harte Arbeit in der Bonbonmanufaktur

Im Innenbereich stehen die Zeichen erwartungsgemäß auf Weihnachten. Die Bäcker Jürgen und Thomas rollen in der gläsernen Bäckerei Butterkeksteig fürs Plätzchenbacken aus, buchbar von Gruppen – Schürzen und Nudelhölzer stellt Karls. Nur zuschauen dürfen die Besucher in der Bonbon-Manufaktur, wo die Bonbonmacher Dominik und Przemek die Masse für Winterbonbons mit Karamell- und Himbeergeschmack auf einer Wärmeplatte ausrollen, dünne Stangen daraus ziehen und diese zu Bonbonstückchen zerhacken. „Das ist körperlich richtig schwere Arbeit“, erklärt Nicolle Lipka, Teamleiterin Handel im Erlebnis-Dorf.

So sieht es aus, wenn aus der Bonbonmasse Stangen gezogen werden: Dominik (l.) und Przemek bei der Produktion von Winterbonbons. Quelle: Sabine Jung

Sie kennt jede Ecke im Karlschen Reich, eilt an der Marmeladenküche, der Kreativ-Werkstatt, den Seifenstücken zum Testen und dem Weihnachtspostamt vorbei. „Sehr beliebt ist auch unsere Schatzhöhle“, erklärt Nicolle Lipka, greift in die dichte Schicht aus Halbedelsteinen und lässt sie durch ihre Hände rinnen. Kinder können hier ein Tütchen mit den Steinen füllen, die ihnen besonders gut gefallen, und diese dann kaufen.

Halbedelsteine zum Selbst-Zusammensuchen warten in der Schatzhöhle, hier gezeigt von der Teamleiterin Nicolle Lipka, auf kleine Besucher. Quelle: Sabine Jung

In „Deutschlands größtem Bauernmarkt“ singt ein Pferd

Weiter geht es in den Manufakturenmarkt, der auf der Internetseite von Karls als „Deutschlands größter Bauernmarkt“ bezeichnet wird, was vermutlich stimmt. Es gibt – in gewisser Weise alles. Winkekatzen, Präsentkörbe, Lampen und Laternen, Weihnachtsdeko, Nussknacker, Platzdecken, Hundeleinen, Besen zum Selbst-Dekorieren, Geschirr, Haushaltshelfer, Lebensmittel, Pflegeprodukte, und das ist jetzt nur ein kleiner Einblick in die Produktpalette. Hinter einem Klavier sitzt eine Pferdepuppe. Sie singt: „Dr. Hufschlag“ und verweist so auf die Pferdesalbe.

Die Erdbeere findet sich selbstverständlich auch wieder. Und wie. Sie steckt in Likören, Tee, Nektar, Gin, Wein, Keksen, Schokolade, Sahnebonbons, Senf, Honig, Shampoo und Handcreme, prangt auf Gummistiefeln, T-Shirts, Taschen, Bechern und Geschirrtüchern, um nur einige Beispiele zu nennen. Womit in Karls gigantischem Erlebnis-Dorf eben doch noch ein Stück Erdbeerhof steckt, auch im Herbst und im Winter.

Von Sabine Jung/RND